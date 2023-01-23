Співака поховають на Личаківському цвинтарі

У понеділок, 23 січня, на 64-му році життя, помер Стефан Пʼятничко (1959-2023), народний артист України, багаторічний соліст Львівської національної опери (баритон).

Він народився в селі Гниловоди на Тернопільщині у 1959 році. Навчався у Львівському музично-педагогічному училищі ім. Філарета Колесси та на вокальному факультеті Львівської консерваторії ім. Миколи Лисенка, а після його смерті – у класі професора Врабеля).

На сцені Львівської опери дебютував у 1989 році в опері «Украдене Щастя» Юлія Мейтуса.

У 1991 році здобув перемогу на І Міжнародному конкурсі оперних співаків ім. Соломії Крушельницької, а у 1993-му став лауреатом та призером міжнародного конкурсу вокалістів Belvedere (Відень, Австрія).

У його творчій біографії виступи на найбільших світових оперних сценах Європи та США, серед яких Балтімор Опера (США), Гранд Театр (Женева, Швейцарія), Карнеґі-Гол (Нью-Йорк, США), Опера Цюріх (Швейцарія), Сан-Франциско Опера (США), Дойче-Опер (Берлін, Німеччина), Вашингтон Опера (США), Театро Муніципале (Сантьяго, Чілі), концертні зали та фестивалі у Польщі, Німеччині, Австрії та багатьох містах України (Львів, Київ, Донецьк, Одеса, Івано-Франківськ тощо).

У репертуарі артиста – понад 30 партій, серед яких – Жермон з опери «Травіата», Амонасро з «Аїди», Герольд з «Отелло», Ріголетто з однойменної опери Джузеппе Верді, Сільвіо з опери «Паяци» Руджеро Леонкавалло, Михайло Гурман з «Украденого щастя» Юлія Мейтуса, Остап з «Тараса Бульби» Миколи Лисенка, Султан із «Запорожця за Дунаєм» та інші.