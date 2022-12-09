Усі елементи вистави вибудовують місток між минулим та сьогоденням

У Львівському театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької 9 та 11 грудня відбудуться прем’єрні вистави модерн-балету «Пізнай себе» до 300-річчя Григорія Сковороди.

Дійство поєднує сучасну хореографію, хоровий спів та акробатичне мистецтво. Нового звучання сковородинівським сенсам надасть синтез електронної музики, давнього хорового співу та оригінальна відеопроєкція (її автором є Олег Кіндратів).

«Нова постановка транслює провідні ідеї та думки філософа, наповнена багатьма смислами та змістами, символами та метафорами з його творчості, що часто переплітаються та накладаються одні на одних, а також актуалізує постать видатного українця», – вважає автор ідеї та лібрето, режисер модерн-балету Василь Вовкун.

«Коли, як не зараз, заглиблюватися в наше минуле?» – додає хормейстр постановки Вадим Яценко.

У балеті, крім піснеспівів, також звучатиме електронна музика, до якої Львівська опера звертається вперше. Для композитора Дмитра Данова вистава також є першим досвідом співпраці з оперним театром. У поєднанні зі стародавнім хоровим співом та елементами української автентики вона перекидає містки між теперішнім та минулим, між Сковородою та сьогоденням, актуалізує постать першого українського філософа.

Чоловічий хор (не притаманний, звісно, для балету, проте у цьому випадку надзвичайно доречний) навпаки переносить глядача в епоху, коли жив та творив Григорій Сковорода.

Духовна музика є своєрідним обрамленням кожної новели (їх у виставі чотири). Чітка структура, що об’єднує їх усі в єдине дійство, поєднання різних музичних стилів, хореографія, що вирішує складну задачу не розповідати історії, а втілювати сенси, усе це робить нову виставу театру вагомою подією у театральному житті країни.

Прем’єра була спочатку запланована на 3 грудня, день, коли відзначали 300-річчя Сковороди. Проте відключення електроенергії змусили театр корегувати свої плани. Зараз у Львівській опері запрацював новий потужний генератор.

Пристрій вагою понад 3,3 тони та потужністю 275 кВт придбали благодійники з Німеччини.Тепер театр має можливість працювати безперебійно.

Додамо, автором ідеї та лібрето, режисером вистави є Василь Вовкун, балетмейстером-постановником – Вадим Прокопенко, композитором – Дмитро Данов, хормейстером-постановником – Вадим Яценко.

Усі фото надані прес-службою театру.