Валентині Попелюх було 83 роки

Пішли з життя вдова видатного українського поета та дисидента Василя Стуса Валентина Попелюх. Їй було 83 роки. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook її невістка Тетяна Стус.

«Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої», – написала Тетяна Стус.

Валентина Попелюх та Василь Стус одружились у 1965 році (Фото Музею Василя Стуса у Facebook)

Валентина Попелюх народилася 19 червня 1938 року. Вона вийшла заміж за Василя Стуса у 1965 році. У 1966-му в них народився син Дмитро – письменник, літературознавець, директор Національного музею Тараса Шевченка у Києві. Вона працювала інженеркою на авіабудівельному заводі Антонова. Разом із сином, Валентина Попелюх займалася передачею більшості рукописів Василя Стуса до Інституту літератури ім. Шевченка після здобуття незалежності України.

Василь Стус – поет, літературознавець, правозахисник, дисидент. Він був двічі засуджений за антирадянську діяльність та загинув у карцері в ув’язненні в ніч на 4 вересня 1985 року.