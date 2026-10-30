Людмила Радченко померла на 95-му році життя

29 жовтня на 95-му році життя померла Людмила Радченко – колишня легкоатлетка, учасниця Олімпійських ігор та багаторічна спортивна журналістка. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

На Олімпіаді-1960 у Римі Радченко представляла збірну СРСР у стрибках у довжину. Українка вийшла до фіналу та посіла п’яте місце з результатом 6,16 м. Вона поступилася бронзовій призерці лише п’ятьма сантиметрами.

Упродовж спортивної кар’єри Радченко також ставала чемпіонкою Радянського Союзу та України зі стрибків у довжину й вигравала національну першість у стрибках у висоту.

Після завершення спортивної кар’єри Радченко присвятила себе журналістиці. Понад 40 років вона працювала у «Спортивній газеті», де висвітлювала успіхи українських спортсменів. Також колишня спортсменка долучилася до створення журналу «Легка атлетика» – першого спеціалізованого друкованого видання серед українських спортивних федерацій.

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Людмила Радченко була заслуженою працівницею фізичної культури і спорту України, входила до складу Національного олімпійського комітету України перших двох скликань і президії Федерації легкої атлетики України.

«Своєю багаторічною працею вона зробила вагомий внесок у розвиток української легкої атлетики, популяризацію спорту та збереження його історії. Відданість справі, професіоналізм і любов до спорту назавжди залишаться в пам’яті колег, спортсменів і всіх, хто знав Людмилу Миколаївну», – йдеться у некролозі НОК України.