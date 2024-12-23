П'ятиметровий крокодил Берт пішов з життя в розпліднику у Австралії

Помер зірка знаменитого пригодницько-комедійного фільму «Крокодил Данді». П'ятиметровий крокодил Берт пішов з життя в розпліднику у Австралії, де жив з 2008 року, повідомило видання Daily Mail. За оцінкою експертів велетенський крокодил прожив майже 100 років.

Як повідомляє видання, Берта спіймали приблизно у 1980 році у річці Рейнольдс. Після зйомок у фільмі «Крокодил Денді» він став однією з найбільш упізнаваних рептилій у світі. З 2008 року крокодил був мешканцем розплідника Crocosaurus Cove, він користувався увагою відвідувачів.

Разом з Бертом у фільмі «Крокодил Данді» знімалися Пол Гоган та Лінда Козловські. У світовому прокаті стрічка зібрала понад 358 млн доларів та стала одним з найуспішніших проєктів австралійського кінематографа. Виконавець головної ролі 85-річний Гоган живе в Австралії. Після зйомок у культовому фільмі крокодил послужив основою для цифрового крокодила у стрічці 2007 року «Волоцюга».