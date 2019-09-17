Понад 50% українських заробітчан в Польщі хочуть більшої зарплати

Українці в Польщі хочуть вищої зарплатні

Більш ніж половина українських заробітчан, працевлаштованих у Польщі, очікують значно більшої зарплати, ніж мінімальна. Про це свідчать дані дослідження Фонду підтримки мігрантів, які поширило «Польське Радіо».

Згідно з опитуванням, українці хочуть отримувати від 13 до 20 злотих на руки за годину роботи (від 82 до 126,2 грн).

Окрім оплати праці, учасники опитування очікують від роботодавців інших соціальних гарантій — безкоштовного житла, додаткової грошової винагороди, приватних медичних послуг, дехто — безкоштовного мобільного зв’язку.

Майже половина українців не погодилася б працювати в Польщі без підписаного договору.

Опитування проводили у період з 17 квітня по 31 травня серед 855 дорослих працівників з України за допомогою прямого індивідуального інтерв’ю.

Нагадаємо, улітку 2019-го у Польщі кількість легальних працівників з України сягнула майже півмільйона осіб.

До слова, нещодавно німецькі фермери попросили владу посприяти припливу працівників з України. На аграрному ринку праці цієї країни нині брак робочих рук. Водночас більшість українських громадян, які працюють у Польщі, готові переїхати на роботу до Німеччини, якщо для них відкриється цей ринок праці.

Також наприкінці серпня Чехія збільшила квоту на працевлаштування українців до 40 тис. на рік. Раніше квота для українців становила 19,6 тис.