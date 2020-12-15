На час проведення сесії студенти ЛНАУ зможуть проживати в гуртожитках університету

Львівський національний аграрний університет вирішив проводити іспити очно, незважаючи на пандемію коронавірусу, натомість заліки зарахують за поточними оцінками. Запланована сесія з 21 грудня до 6 січня. У той же час майже всі інші львівські університети перевели заліки та іспити в онлайн-формат.

Як пояснив ZAXID.NET перший проректор ЛНАУ Віталій Боярчук, рішення про очну сесію ухвалили, оскільки провести сесію дистанційно складно технічно – через відсутність у студентів інтернету чи потрібної техніки. Водночас він підтвердив, що досі саме навчання у виші було в дистанційній формі.

«Ті нормативні акти, які є зараз у державі, не забороняють проведення очних іспитів та занять, є обмеження – до 20 студентів в аудиторії. Наші студенти – переважно з віддалених сіл, де інтернету нема взагалі або він поганий, і не всі вони мають телефони з камерою чи ноутбуки. Для лекцій це ще може бути, але щоб провести діалог, провести іспит… Неможливо ідентифікувати студента – він чи не він відповідає, і не думаю, що інші університети також зможуть це зробити. У нас навіть Верховна Рада не може ідентифікувати, хто і за що голосує», – говорить він.

За словами Віталія Боярчука, на час проведення сесії студенти зможуть проживати в гуртожитках університету. Якщо студент хворий, він здасть сесію пізніше, згідно з відповідними навчальними положеннями.

Також під час іспитів в університеті планують частково провести лабораторні заняття, які не відбулися впродовж семестру через дистанційне навчання.

Зауважимо, що більшість університетів Львова повністю перейшли на дистанційну форму навчання на час карантину, включно із заліковою та іспитовою сесіями. Так, у Львівському національному університеті імені Івана Франка наразі карантин продовжено до кінця року. Речник ЛНУ Олег Вівчарик уточнив ZAXID.NET, що карантин в університеті включає також дистанційне складання заліків та іспитів. Подібна ситуація у медичному та ветеринарному університетах.

Прес-секретарка «Львівської політехніки» Наталія Павлишин повідомлила ZAXID.NET, що сесію у виші проводитимуть у січні – також дистанційно. В Академії друкарства наказів щодо організації заліків та іспитів поки що немає, оскільки там навчання в дистанційному форматі продовжено до кінця січня. У лісотехнічному університеті ZAXID.NET також уточнили, що всі заняття та сесія під час карантину відбуваються онлайн.

В Львівському університеті фізичної культури ZAXID.NET повідомили, що проводять сесію в змішаній формі: загалом іспити відбуваються в аудиторії, проте з дозволу деканату студент може скласти іспит онлайн. Для цього в нього має бути поважна причина, якими вважаються, зокрема, хвороба чи проживання в іншій області.

У торговельно-економічному університеті ZAXID.NET не розповіли, який формат проведення сесії обрали, та попросили надіслати інформаційний запит, проте заняття до кінця навчального року, крім практичних та лабораторних, у виші проводять дистанційно.

В Українському католицькому університеті більшість заліків відбуваються в накопичувальному форматі, іспити – онлайн і за певних умов: зокрема, маюуть бути увімкнені всі екрани, а складати іспит одночасно можуть не більше п’яти студентів.

Нагадаємо, що з 8 до 24 січня в Україні запровадять жорсткий карантин, який передбачає заборону відвідування усіх навчальних закладів, крім дитсадків та спецзакладів. З 19 грудня уряд посилив карантинні обмеження, у тому числі заборонив проведення масових заходів у навчальних закладах. Загалом до кінця карантину, який наразі в Україні продовжено до кінця лютого, навчання в університетах дозволено, проте в групі має бути не більше 20 людей.