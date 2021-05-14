Популярний гурт KALUSH запрошує послухати реп нового покоління на концерті у Львові

23 травня о 19:30 на території «Арена Львів» відбудеться великий концерт групи KALUSH.

Виступ KALUSH – це унікальна нагода послухати композиції і концертну презентацію дебютного альбому гурту наживо.

Гості концерту матимуть нагоду особисто познайомитись з унікальним гуртом, який дає незвичайного репу з західними мотивами.

«Фастфлоу, подача, жива сопілка. Зараз вони вам роздадуть!», – так Alyona Alyona презентувала KALUSH на своєму концерті.

Їхній кліп на спільний трек «Гори» за два тижні набрав 1,2 мільйона переглядів. Вже після другого синглу на гурт звернув увагу лейбл Def Jam – це перший випадок в історії українського хіп-хопу, коли локальний артист підписав контракт з лейблом такого масштабу.

Гурт KALUSH – реп нового покоління. Саме вони відкрили друге дихання української реп-гри.

За короткий час існування KALUSH вже встиг випустити безліч хітових синглів, а також свій перший альбом «HOTIN». 14 треків та 3 фіта – це історія життя та переживань фронтмена гурту Олега Псюка, який назвав альбом на честь рідного району.

Перші 100 квитків по акційній ціні – 299 грн! Квитки можна придбати за посиланням.