Відпочинковий комплекс «Шепільська» розташований у 15 км від Стрия

ТзОВ «База відпочинку «Шепільська» підозрюють у незаконній приватизації 11 гектарів землі біля озера у Стрийському районі. Такий висновок зробила Державна екологічна інспекція під час перевірки бази відпочинку «Шепільська». Директорка відпочинкового комплексу заперечує факт проведення перевірки.

Як розповів ZAXID.NET керівник Держекоінспекції Львівщини Микола Маланич, інспекція провела перевірку на території бази відпочинку «Шепільська» у селі Гірне за зверненням прокуратури. Під час перевірки екоінспектори виявили, що ТзОВ «База відпочинку «Шепільська» незаконно привласнила чотири земельні ділянки біля озера загальною площею 11 гектарів. Власне на цих землях і розташований відпочинковий комплекс.

«Це незаконно відведені земельні ділянки, оскільки землі у прибережній захисній смузі ставків та річок не можуть передаватися у приватну власність», – пояснив Микола Маланич.

У Держекоінспекції не уточнюють, коли саме відбулося захоплення земельних ділянок. Працівники Держекоінспеції передали висновки своєї перевірки Львівській обласній прокуратурі.

Директорка бази відпочинку «Шепільська» Галина Кухар заперечила інформацію держекоінспекції і заявила, що вперше чує про проведення перевірки.

«У нас жодної перевірки не було. Можливо, була якась перевірка у сільській раді. У нас з документами все гаразд, і зараз наші юристи будуть розбиратись з цим питанням. Усе від початку до кінця у нас було на законних підставах», – заявила ZAXID.NET Галина Кухар.

За її словами, ні прокуратура, ні Держекоінспекція не звертались до бази відпочинку по документи чи будь-яку інформацію щодо приватизації землі.

Відпочинковий комплекс «Шепільська» розташований на трасі Київ-Чоп біля села Гірне, що в 15 км від Стрия. На території бази відпочинку є озеро, СПА-комплекс з відкритим басейном, котеджі та готель.

За інформацією YouControl, власниками ТзОВ «База відпочинку «Шепільська» є мешканці Стрийського району Юрій Кухар та Тарас Коваль.