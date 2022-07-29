На реабілітацію до лікарень Латвії поранені українці вирушать найближчим часом

У Латвії найближчим часом планують розпочати реабілітацію військових та цивільних українців, які постраждали внаслідок війни. За місяць планують надати допомогу 40 людям, повідомляє Delfi.

Парламентський секретар Міністерства охорони здоров'я Ілмар Дурітіс повідомив, що завдяки недержавним організаціям вирішено питання, яким чином після гострої фази лікування пацієнтів доставлять до Латвії.

«Університетські лікарні готові допомогти і в негайному лікуванні, наприклад, поранених цивільних, а також надати допомогу військовим у проведенні реконструктивних хірургічних операцій», – повідомив посадовець.

За його словами, на реабілітацію поранених мають виділити 300 тисяч євро. Окрім того, медичні установи, які працюють із постраждалими на війні в Україні, отримають додаткове фінансування і квоти.

Планується також налагодити обмін досвідом з українськими медиками щодо процесу реабілітації та протезування. Тут латвійський досвід може виявитися корисним.

За словами Дурітіса, зараз Латвія відправляє в Україну ліки і різне медичне обладнання. Це апарати для вентиляції легень, монітори для пацієнтів, насоси для переливання крові, вакуумні насоси та інше обладнання для потреб польових госпіталів. Загалом на лікування поранених Латвія пожертвувала медикаменти та обладнання на суму понад 1,5 млн євро.