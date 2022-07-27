Медичний центр Ландштуль в Німеччині розташований поблизу авіабази «Рамштайн»

Міністр оборони США Ллойд Остін ухвалив рішення про лікування поранених українських військових у військовому госпіталі США в Німеччині. Про це пише CNN з посиланням поінформовані у сфері оборони США джерела.

Як повідомляється, план дозволить українським військовим лікуватися у військовому госпіталі США вперше після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Мова йде про одночасне лікування до 18 поранених солдатів у регіональному медичному центрі Ландштуль в Німеччині поблизу авіабази «Рамштайн». Там роками лікували поранених військовослужбовців США.

26 травня Остін дав усні вказівки розпочати лікування поранених українських військових. 29 червня він оформив усні вказівки у «Керівництво щодо надання медичної допомоги пораненим українським військовослужбовцям».

Попри те, що план був остаточно затверджений майже місяць тому, Ландштуль досі не прийняв українських військовослужбовців для надання медичної допомоги. Офіційний представник Європейського командування США розповів журналістам, що українських військових у Ландштулі не обслуговували.

За словами чиновника, метою меморандуму є усунення бюрократичних перешкод, які уповільнюють процес надання лікування, якщо виникне така потреба.

Якщо Ландштуль прийматиме поранених українських військовослужбовців, їм доведеться залишити Україну потягом або автомобілем, перш ніж США зможуть евакуювати їх повітрям на авіабазу у Рамштайні (ФРН). Ландштуль розташований за більш ніж 1000 кілометрів від українського кордону.