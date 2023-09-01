Під час уроку Михайло Бакалюк розповідав дітям про себе, відповідав на їхні питання

У п’ятницю, 1 вересня, школярі знову сіли за парти. Перший урок у школах Львова провели на тему незламності. Вчителі розповідали школярам про те, як поводитися з військовими та людьми, які втратили кінцівки, як реагувати на захисників з інвалідністю, взаємодіяти з ними та чого робити не варто. На урок до четвертокласників школи №99 завітав солдат 47-ї ОМБр Михайло Бакалюк (позивний «Депутат»), який втратив ліву кінцівку на війні і зараз проходить лікування та протезування в центрі реабілітації «Незламні».

Як повідомили у Львівській міській раді, під час уроку Михайло Бакалюк розповідав дітям про себе, відповідав на їхні питання.

«Я без однієї ноги, бо під час служби наступив на міну. Але незважаючи на це, я теж можу ходити, стрибати, танцювати і навіть скакати на скакалці, як і ви. Скоро у мене буде сталева нога, протез і буду пересуватись на двох кінцівках, як і всі ви. Сьогодні зі мною на урок прийшов мій син Семен. Зараз він мені дуже допомагає і змушує мене займатись фізкультурою, щоб я не лінувався. Саме він допомагає мені робити перші кроки на протезі. Це дуже символічно, що колись я вчив його ходити, а тепер він вчить мене», – розповів дітям Михайло Бакалюк.

На уроці діти створили плакат із побажаннями для військових, які зараз лікуються у Львові, і передали його Михайлу Бакалюку. Військовий пообіцяв повісити плакат у центрі «Незламні», щоб усі, хто там лікується, надихались дитячою підтримкою.

«Такі уроки дуже потрібні, щоб школярі краще розуміли ситуацію в нашій країні. Думаю, що після такого спілкування з військовими наші четвертокласники будуть ще більше пишатись своєю державою, тим, що вони – українці», – зазначила вчителька початкових класів у школі №99 Юля Сторожук.

Після уроку діти довго не відпускали військовослужбовця, вони продовжували розпитувати, обіймали його та дякували. Окрім того, діти запросили Михайла Бакалюка приєднатись до них на уроці фізкультури, коли він вже матиме протез.