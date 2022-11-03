У Львові виступить НАОНІ оркестра: все про концерт

Рок-хіти, саундтреки, які кожен впізнає з перших нот, у майстерному виконанні понад 40 народних музичних інструментів – це саме той заряд енергії, якого потребує зараз кожен з нас. У Львові 14 листопада у Театрі імені Марії Заньковецької з двома концертами виступить провідний національний мистецький колектив України НАОНІ оркестра. Початок подій о 16:30 та 19:30.

Хіти The Beatles, Deep Purple, ABBA, Adele, Metallica, Depeche Mode, Pink Floyd, «Океан Ельзи», «Скрябіна», а також саундтреки з улюблених кінофільмів «Таксі», «Місія нездійсненна», «Титанік», «Хрещений батько» у майстерному виконанні оркестру – це те, що в живому виконанні хоча б раз у житті має послухати кожен!

«Перш за все ми виконаємо світові хіти, але разом з тим і українські, адже наша музика уже також у певній мірі стала світовими хітами. Програма буде надзвичайно цікава та різноманітна. Слухачі отримають масу задоволення. У цьому я впевнений!» – запрошує на концерти Віктор Гуцал, народний артист України, художній керівник і головний диригент оркестру.

Анонс концерту НАОНІ оркестра у Львові: відео

«Ми вже надзвичайно скучили за слухачами та сценою і дуже прагнемо зустрічі з львів’янами. Вважаю, що зараз ми усі повинні жити повним життям, водночас не забуваючи, що є складнощі і випробування. Але життя продовжується, і без духовної складової ми не зможемо вижити. Ми повинні радіти тому, що маємо, і знати, що ніколи не загине наша культура та все, що так відважно захищають наші славні воїни!

Хочу усіх запросити на наш концерт у Львові. Приходьте, ви отримаєте духовне задоволення, та трішки відволічетеся від щоденної напруги, а ми усе зробимо для того, щоб це відбулося», – додав Віктор Гуцал.

Лише найвідоміші українські і зарубіжні хіти прозвучать у цікавому та незвичному виконанні на українських народних інструментах, серед яких сопілки, бандури, дримби, зозульки та інші. Таке звучання відомих хітів і саундтреків точно запам’ятається надовго!

Львів, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької

14 листопада 16:30 / 19:30

Квитки за посиланням:

16:30 – https://kasa.in.ua/ua/lviv/concert/naoni-2022-03-06-16-30

19:30 – https://kasa.in.ua/ua/lviv/concert/naoni-2022-03-06