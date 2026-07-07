Португалія – Іспанія – 0:1

На чемпіонаті світу з футболу продовжуються поєдинки 1/8 фіналу. Іспанія у складному матчі дотисла Португалію, а Бельгія покарала США за скандальне рішення Дональда Трампа.

Чемпіонат світу-2026 з футболу, 1/8 фіналу

Португалія – Іспанія – 0:1

Гол: Меріно, 90+1

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США – Бельгія – 1:4

Голи: Тіллман, 31 – Де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3

Португалія зазнала прикрої поразки від Іспанії. 90 хвилин матчу завершились без голів і всі чекали овертаймів, однак «Фурія Роха» у доданий час блискавично розіграла стандарт і Меріно після розрізної передачі Торреса поцілив у ближній кут воріт. Таким чином, Іспанія вперше з 2010 року вийшла до чвертьфіналу Мундіалю.

Варто зазначити, що цей вже шостий чемпіонат світу став останнім для 41-річного Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу. Найкращим досягненням CR7 залишається четверте місце у 2006 році.

У ще одному матчі Бельгія розгромила США. Поява скандального Фоларіна Балогуна, за скасування дискваліфікації його в ФІФА телефонували з Білого дому, не допомогла. Дубль Де Кетеларе та гол Ванакена зруйнували мрії «янкі» про чвертьфінал. Лукаку в доданий час лише довершив розгром.