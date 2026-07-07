Іспанія у доданий час вибила Роналду і Ко, Бельгія розгромила США: результати 1/8 фіналу ЧС-2026
На Мундіалі, який нині відбувається на полях США, Канади та Мексики, тривають матчі плейоф
До теми
- Адміністрація Трампа попросила ФІФА переглянути червону картку гравцеві збірної США на ЧС-2026 ZAXID.NET
- Голанд дублем сенсаційно вибив Бразилію, Англія пройшла Мексику: результати 1/8 фіналу ЧС-2026 ZAXID.NET
- Мбапе вивів Францію у чвертьфінал, Канада вилетіла від Марокко: результати 1/8 фіналу ЧС-2026 ZAXID.NET
На чемпіонаті світу з футболу продовжуються поєдинки 1/8 фіналу. Іспанія у складному матчі дотисла Португалію, а Бельгія покарала США за скандальне рішення Дональда Трампа.
Чемпіонат світу-2026 з футболу, 1/8 фіналу
Португалія – Іспанія – 0:1
Гол: Меріно, 90+1Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
США – Бельгія – 1:4
Голи: Тіллман, 31 – Де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3
Португалія зазнала прикрої поразки від Іспанії. 90 хвилин матчу завершились без голів і всі чекали овертаймів, однак «Фурія Роха» у доданий час блискавично розіграла стандарт і Меріно після розрізної передачі Торреса поцілив у ближній кут воріт. Таким чином, Іспанія вперше з 2010 року вийшла до чвертьфіналу Мундіалю.
Варто зазначити, що цей вже шостий чемпіонат світу став останнім для 41-річного Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу. Найкращим досягненням CR7 залишається четверте місце у 2006 році.
У ще одному матчі Бельгія розгромила США. Поява скандального Фоларіна Балогуна, за скасування дискваліфікації його в ФІФА телефонували з Білого дому, не допомогла. Дубль Де Кетеларе та гол Ванакена зруйнували мрії «янкі» про чвертьфінал. Лукаку в доданий час лише довершив розгром.