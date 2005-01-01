Повторне аудіювання з англійської для учасників ЗНО заплановане на 4 липня

Апеляцію через неякісний звук аудіювання подали більш ніж півсотні учнів

Апеляційні скарги на Зовнішнє незалежне тестування з англійської мови подали 65 випускників. Учасники ЗНО, які подали скарги на аудіювання після тестування з англійською, зможуть його скласти повторно. Повторне аудіювання відбудеться 4 липня. Про це під час засідання уряду повідомила міністерка освіти та науки Лілія Гриневич, повідомило «Громадське».

За її словами, випускники найчастіше скаржились на ЗНО з англійською мови через аудіювання, яке цьогоріч запровадили вперше.

Гриневич зазначила, що випускники мають можливість подавати скарги на процедуру проведення ЗНО, але зробити це вони повинні одразу у пункті проходження тестування.

Очільниця МОН розповіла, що відомство отримало 65 апеляційних скарг на процедуру проведення ЗНО з англійської, наразі всі вони розглядаються.

Гриневич запевнила, що випускники матимуть змогу повторно скласти тести з англійської під час додаткової сесії 4 липня, якщо їх апеляції визнають обґрунтованими.

Водночас міністерка зазначила, що велика кількість скарг на ЗНО з англійської, на її думку, свідчить про те, що в Україні є проблеми з вивченням цієї мови. «Звичайно, якщо дитина не була в школі підготовлена і вчитель не давав їй слухати відповідні записи англійською мовою, то їй потім складно сприйняти такий автентичний запис», — наголосила вона.

Також Гриневич розповіла, що на сайті Українського центру оцінювання якості освіти є запис аудіювання, тому кожен може прослухати і пересвідчитися у його якості.

Як писав ZAXID.NET, у різних містах України учні скаржилися на ЗНО з англійської. Випускники та їхні батьки висловилися щодо проблем з частиною аудіювання під час тестування з англійської мови. Більшість скарг надійшло через погану якість звуку, нерозбірливу вимову та застарілу техніку, на якій було ледве чутно розмову.

Скарги щодо неякісної частини аудіювання під час тестування з англійської надійшли з Києва, Київської області, Львова й області, Хмельницького, Тернополя, Умані, Ужгорода та інших міст.