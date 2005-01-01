«Ніби якийсь гуцул намагається дуже швидко говорити англійською»

Близько сотні львівських абітурієнтів, що складали 1 червня ЗНО з англійської мови, написали до Українського центру оцінювання якості освіти скарги, у яких вимагають відреагувати на технічні несправності та погані умови під час проведення аудіювання та дозволити перескласти тестування. Проте через те, що учні написали ці скарги не одразу після написання ЗНО, а пізніше, переписати навіть частину тестування їм не дозволять. Так само УЦОЯО не зможе скасувати результати аудіювання.

Як відомо, аудіювання під час ЗНО з іноземних мов цього року проводили вперше, для цього Міносвіти виділило кошти на закупівлю відповідної техніки. Після тестування, що пройшло 1 червня, абітурієнти зі всієї України почали масово скаржитися на якість звуку під час аудіювання та умови його проведення. Зокрема, вони скаржилися на шум у записах, нерозбірливість слів, вимову дикторів та погану роботу аудіотехніки.

2 червня Український центр якості освіти надав пояснення абітурієнтам, які зверталися щодо проблем із тестуванням з англійської мови. «Ми вдячні кожному учаснику тестування, який подав свою апеляцію. Заяви та зібрані матеріали щодо них спрямовані на розгляд до регламентних комісій відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти», – йдеться у відповіді УЦОЯО.

Окрім цього, в УЦОЯО зазначили, що максимальні 200 балів отримає не той учень, який правильно виконав усі завдання тесту, а той, хто набере серед усіх найбільшу кількість балів. Тобто якщо найкращий результат з англійської буде 192 бали, то усі, хто такі бали набрав, автоматично отримають 200 балів. Також абітурієнтам нагадали, що апеляцію вони могли подати лише у день складання ЗНО, не виходячи з аудиторії.

Така відповідь центру якості оцінювання освіти не вдовольнила абітурієнтів, і вони почали групуватись у соцмережах, де і домовились прийти о 10:00 до офісу Львівського регіонального УЦОЯО і написати заяви про те, щоб їм дозволили перескласти ЗНО з англійської або щоб результати з аудіювання не враховувались під час нарахування балів.

О 10:00 на вул.Шевченка, 116, де розташована львівська філія УЦОЯО, зібралось кілька десятків абітурієнтів, частина з них прийшла з батьками. Усі вони - обурені та дуже емоційно діляться один з одним історіями про аудіювання.

«Я сиділа на останній парті і могла тільки чути ехо, яке відбивалося від стіни і те, що відбувається у сусідній аудиторії. Також у нас під вікнами співали пісні. Як можна у такій ситуації складати тест, який впливає на все подальше майбутнє? Чому через халатність УЯЦЯО тисячі абітурієнтів можуть втратити бали не вступити в омріяний виш?», - розповідає ZAXID.NET одна з організаторок акції Оксана Мацьків.

«Перед аудіюванням звучала фраза «Український центр оцінювання якості освіти зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови». Ця фраза мала бути гарантом якості, ми її прослухали, вона справді була якісно записана. І ми на бланку «А» зі зворотної сторони вказали «Якість звуку задовільна». Але якість запису цієї фрази і самих завдань була зовсім різною», - додала абітурієнтка.

Інші абітурієнти, що зібрались під стінами Львівського регіонального УЦОЯО, також незадоволені якістю звучання запису. Серед них багато таких, що готувались до тестування за міжнародною системою IELTS.

«Коли почав звучати текст на англійській мові, почались шуми, було відкрите вікно і учні чули транспорт. Запис було майже не чути, і син зробив дуже багато помилок. Натомість коли ми готувались до тестування і готувались за міжнародними системами, аудіювання у нього легко засвоювалось», - сказала ZAXID.NET мама одного із абітурієнтів Тетяна Колодій. Її син складав тестування у львівській школі №27.

«Я був би не проти, щоб носій англійської мови начитував текст англійською мовою, але тут виглядало, ніби якийсь гуцул з Карпат намагається дуже швидко говорити англійською, тому що ці люди, які читали, не дуже нагадують носіїв англійської мови», - сказав Данило Карпа, що складав ЗНО з англійської у ліцеї «Школа І ступеню-гімназія».

Окрім того, абітурієнти обурюються умовами проведення аудіювання – через спеку в аудиторіях були відкриті вікна, через що з вулиці доносився шум транспорту та інші звуки. Вони пропонують УЦОЯО три варіанти вирішення ситуації: дозволити їм перескласти ЗНО, зарахувати усім бали за аудіювання чи скасувати ці бали їх усім.

Абітурієнти хочуть перездати тестування або щоб їм не зарахували завдання з аудіювання взагалі

Протягом двох годин абітурієнти написали близько 100 скарг на якість проведення ЗНО у львівських навчальних закладах, зокрема, у таких школах: №97, 96, 2, 18, 32, 13, 100, 27, 25, школа-садок «Софія», ліцей «Школа І ступеню гімназія», лінгвістична гімназія, школа «Оріана». Ці скарги вони передали керівниці Львівського УЦОЯО Ларисі Середяк, яка вийшла до абітурієнтів з поясненнями.

«У всі пункти тестування була закуплена абсолютно нова апаратура фірми Philips. Її везли з Чехії. Напередодні ми просили кожного директора перевірити, чи працює апаратура, то лише в одному навчальному закладі №32 вона не працювала, і їм її замінили», - пояснила абітурієнтам Лариса Середяк. При цьому техніку, за її словами, перевіряли у аудиторіях, де мало би проводитись ЗНО.

Вона також зазначила, що усі тексти, які звучали під час аудіювання, начитували носії англійської мови з США та Канади, яких підібрали у British Council (неміністерський департамент уряду Великої Британії,) та через кілька фірм у Києві.

«Це неправда!» Ми давали це слухати своїм друзям з інших країн – вони не могли нічого розібрати», - перебиває Ларису Середяк абітурієнтка Оксана Мацьків. На це Лариса Середяк ще раз повторює, що серед дикторів були лише носії мови.

Вона також прокоментувала скарги учнів на погану якість звуку.

«Зрозуміло, що хтось чув краще, а хтось чув гірше. Для того є два інструктори в кожній аудиторії, яким можна сказати «підкрутіть або скрутіть». Перед аудіюванням вони мали перевірити у пустій аудиторії, як звучить диск. Коли уже учні прийши працювати, вони повинні були запитати, чи їм добре чути. Вони мають реагувати на зауваження. Під час аудіювння вікна мали бути закриті, щоб не було зайвого шуму. Ми про це інструкторам говорили», - сказала Лариса Середяк і додала, що центр оцінювання якості освіти отримав лише одну апеляцію зі львівської школи №2.

Лариса Середяк порадила абітурієнтам дочекатись результатів ЗНО, і після цього протягом 5-ти робочих днів подати апеляцію, де вказати про усі проблеми, що виникли під час тестування. Проте у цьому випадку максимум, що чекає абітурієнтів - це те, що відкриту частину їхнього тестування (куди входить аудіювання) перевірять інші вчителі. Шансів перескласти аудіювання у абітурієнтів немає, бо таку можливість мають лише ті, хто написав апеляцію одразу після ЗНО.

Заяви, які передали Ларисі Середяк учні, вона їм повернула, оскільки вони написані на ім’я керівника Українського центру оцінювання якості освіти Вадима Карандія, а не на її ім’я. Відтак абітурієнти пішли відправляти свої заяви у Київ. Протягом 30 днів від дня від їх отримання УЦОЯО має надати абітурієнтам відповіді, які скоріш за все, повторюватимуть слова Лариси Середяк. «Переписувати додатково вони не будуть, це 100%», - сказала вона журналістам.

За словами Лариси Середяк, скарг стосовно якості аудіювання з французької, німецької та іспанської мов немає.

Додамо, що ЗНО з англійської мови абітурієнти складали у 490 аудиторіях у школах Львова, Дрогобича, Самбора, Стрия та Червонограда. ЗНО з іноземної мови зараховується також як державна підсумкова атестація при випуску зі школи.

Нагадаємо також, що пробне ЗНО з англійської мови зірвали через неякісне технічне забезпечення - диски із записами тексту аудіювання виявились бракованими.