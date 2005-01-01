На Львівщині пробне ЗНО з англійської було зірване через неякісні диски

Тестування також було зірване у Рівненській та Волинській областях

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 20:322700

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У суботу, 31 березня, у Львові та області учні складали пробне ЗНО з англійської мови. Однак через неякісне технічне забезпечення тестування було зірване. Про це інформує Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти.

«Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти приносить вибачення за неякісне технічне забезпечення частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» з англійської мови. Усім учасникам цього тестування буде продовжено термін введення результатів з даного предмета до 03 квітня 2018 року», – йдеться у повідомленні.

Про зірване тестування через неякісний запис на дисках ZAXID.NET також повідомила одна із школярок, що складала пробне ЗНО. За тестування, яке складалось з аудіювання, читання, граматики та написання твору, учні платили по 134 грн, про повернення яких наразі не йдеться. Окрім Львівської області, тестування також було зірване у Рівненській та Волинській областях.

У ЛРЦОЯО повідомили, що вперше записували диски у таких масштабах (470 штук) та не переслухали запис до кінця. Тому після перших 10-15 хвилин запис міг обірватись. Відтак школярі не змогли скласти аудіювання.

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