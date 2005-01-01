Львівським школярам збільшили премії за рекордні результати на ЗНО

Львівська міськрада збільшила премії для випускників, які набиратимуть на ЗНО 400 або 600 балів. Якщо раніше таким випускникам з міського бюджету виплачували премії у 4 тис. та 6 тис. грн, то у цьому році аналогічні суми становитимуть 10 тис. та 20 тис. грн відповідно.

Нові суми премій депутати ЛМР затвердили під час сесії 22 березня, розглядаючи програму підтримки обдарованої молоді.

У проекті програми було передбачено, що школярам, які на ЗНО отримають 200, 400 або 600 балів, виплачуватимуть премії у 2 тис., 4 тис. та 6 тис. грн. Такі ж суми були передбачені і в аналогічній програмі, що діяла у 2017 році. Однак під час розгляду цього питання депутати підтримали пропозицію депутатки Олени Пасевич, яка запропонувала збільшити премії для учнів, які набиратимуть 200 балів із кількох предметів (тобто матимуть або 400, або 600 балів).

Окрім відзначення рекордсменів ЗНО у програмі передбачені виплати 30 призерам олімпіад премій по 10 тис. грн, а також 20 одноразових виплат по 1 тис. грн для школярів за успішне закінчення англомовних онлайн-курсів з різних дисциплін.

Зазначимо, що кожного року є кілька львівських школярів, які набирають по 200 балів на ЗНО із кількох предметів. У 2017 році було четверо таких учнів – троє випускників львівського фізико-математичного ліцею та один випускник ЛНВК ім. Василя Стуса.