УЦОЯО прокоментував велику кількість скарг після ЗНО з англійської мови

Більшість школярів, які виконували тестування, скаржаться на частину із аудіюванням

Український центр якості освіти надав пояснення учням, які зверталися щодо проблем із тестуванням з англійської мови: після ЗНО з цього предмету школярі з десятків міст України поскаржилися на погані умови його проведення. Про це УЦОЯО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Більшість школярів, які виконували тестування, скаржаться на частину із аудіюванням. Переважно своє невдоволення діти висловлюють щодо якості звуку у цій частині тесту.

«Спробуйте сісти самі за останню парту, відчиніть вікно і слухайте аудіотекст, начитаний спікером, який, очевидно, жує в момент запису», – зазначають люди у коментарях на сторінці УЦОЯО у Facebook.

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що найбільше скарг надійшло з Києва.

«Ми вдячні кожному учаснику тестування, який подав свою апеляцію. Заяви та зібрані матеріали щодо них спрямовані на розгляд до регламентних комісій відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти», – йдеться у відповіді УЦОЯО.

У відомстві додали, що учасники тестування скаржилися й на вимову дикторів, утім заявили, що вона «є необхідною вимогою для створення завдання різної складності».

Окрім цього, в УЦОЯО зазначили, що максимальні 200 балів отримає не той учень, який правильно виконав усі завдання тесту, а той, хто набере серед усіх найбільшу кількість балів.

Крім того експертна комісія Центру зазначила, що ретельно вивчаються завдання тесту і після цього лише встановлюється поріг «склав/не склав».

«З огляду на це усі учасники тестування можуть бути впевненими, що для занепокоєння нема причин. Сама система ЗНО відпрацьована достатньо, щоб бути не вразливою до окремих організаційних проблем тестування», – підсумували в УЦОЯО.

Загалом на зовнішнє незалежне тестування в 2018 році зареєструвалося 335 тисяч 843 особи. Основна сесія ЗНО триватиме до 13 червня. Частина результатів ЗНО буде відомою 15 червня, повні результати ЗНО будуть оприлюднені на сторінках учасників тестування не пізніше 21 червня.