МОН оприлюднило найпопулярніші помилки при реєстрації в електронному кабінеті абітурієнта

Міністерство освіти і науки України опублікувало список найпопулярніших проблем, з якими стикаються абітурієнти, коли подають документи у вищі навчальні заклади. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти з посиланням на директора ДП «Інфоресурс» Оксану Бєлік.

Як розповіли у відомстві, найтиповішими помилками при подачі документів в електронному вигляді є реєстрація на неіснуючу або заборонену пошту, розбіжності даних в атестаті і сертифікаті ЗНО, завантаження файлів у великих розмірах.

Бєлік називає такі топ-6 помилок:

Вступники не можуть реєструвати кабінет на неіснуючу або заборонену в Україні адресу електронної пошти, наприклад: на mail.ru/ua, yandex.ru/ua і bk.ru. Заповнювати форми потрібно дуже уважно, а для реєстрації обрати пошту, точно дозволену в Україні, наприклад: ukr.net, i.ua, gmail.

Дані в шкільному атестаті і сертифікаті ЗНО повинні збігатися (ПІБ і дата народження абітурієнта), інакше створити електронний кабінет буде неможливо. Абітурієнту варто заздалегідь порівняти дані в сертифікаті і атестаті, у разі виявлення розбіжностей або помилок виправити їх.

Скористатися пільгами можна тільки в разі подання документів у паперовій формі, і тоді реєструвати електронний кабінет не потрібно.

У системі електронного вступу існують вимоги до формату та розміру фото і сканкопії документів, які завантажують вступники: документи слід зберегти у форматах JPG (JPEG, PNG), а максимальний розмір кожного файлу - до 1 Мб.

Сільський коефіцієнт цього року чинний тільки для абітурієнтів, зареєстрованих у селах не менш ніж за два роки до подачі заяв про вступ і які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту в школах на території сіл. Цей коефіцієнт не поширюється на селища міського типу. Після подання першої заяви інформацію в кабінеті змінити неможливо, тому потрібно заповнювати форму без помилок.

Уважним також варто бути, обираючи конкурсну пропозицію та присвоюючи пріоритетність заявам для вступу на бюджетні місця: після подання першої заяви нічого змінити неможливо. На бюджет можна подати щонайбільше 7 заяв на максимум чотири спеціальності. Кількість заяв під час вступу на контракт не обмежується.

Нагадаємо, 22 травня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, результати іспитів будуть відомі після 15 червня. Реєстрація на вступну кампанію триватиме з 2 до 25 липня (24 дні), а подача заяв - з 12 до 26 липня (13 днів).