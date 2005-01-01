МОН і НАЗК створять спеціальні антикорупційні програми для вищих навчальних закладів

Міністерство освіти і науки й Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) домовилися про спільну розробку антикорупційних програм для вищих навчальних закладів. Про це інформує «Урядовий портал».

Згідно з повідомленням, Міносвіти має намір співпрацювати з НАЗК щодо поглиблення, розширення й відновлення знань із питань дотримання антикорупційного законодавства у ВНЗ.

Відповідний меморандум було підписано головою НАЗК Наталею Корчак і міністром освіти і науки Лілією Гриневич у понеділок, 26 березня.

Зазначається, що документ фіксує напрямки співробітництва Міносвіти й НАЗК з розробки й реалізації антикорупційних програм у ВНЗ.

Зокрема мова йшла про спільну роботу над створенням і поширенням роз'яснень у вишах щодо питань запобігання корупції, проведення відповідних виховних, освітніх і наукових заходів.