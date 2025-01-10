Крім Fallout через пожежі зупинилась роботу над іншими проєктами

Amazon змушений зупинити зйомки другого сезону серіалу Fallout через масштабні пожежі, що охопили Лос-Анджелес та його околиці, повідомляє Deadline.

Спочатку планувалося відновити роботу над проєктом 8 січня, але пожежна служба відкликала дозволи на зйомки в декількох районах міста. Тепер знімальний процес відкладено щонайменше до лютого, але точні терміни залежатимуть від ситуації.

Крім Fallout, через пожежі зупинилась роботу над такими проектами, як «NCIS. Морська поліція», «Анатомія Грей», «Хитрощі», вечірнє шоу Джиммі Кіммела тощо.

Попри те, що багато студій працюють на закритих знімальних майданчиках, влада просить скоротити всі нетермінові заходи, щоб звільнити дороги для екстрених служб.

Такі компанії-виробники, що базуються в регіоні стихійного лиха як Sony Santa Monica, Naughty Dog і Riot Games, також вживають заходів безпеки. Офіси тимчасово зачинені.

За даними порталу AccuWeather, інцидент у Каліфорнії може стати найгіршою пожежею в сучасній історії штату.