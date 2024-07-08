Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» створили у 2020 році

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру працівникам Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської облради у розтраті мільйона гривень шляхом зловживання службовим становищем. Посадовцям загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у ТУ БЕБ у Закарпатській області 8 липня, працівники Закарпатського центру громадського здоровʼя, незаконно отримали близько 1 млн грн готівкою за надані пацієнтам медичні послуги.

«Надалі, аби приховати злочинну діяльність, кошти частково вносили на рахунок підприємства, створивши умови, за яких мали можливість розпоряджатися ними на власний розсуд», – інформують в Бюро економічної безпеки.

Службовцям центру повідомили про підозру у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Додамо, що КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської облради створили у 2020 році, об’єднавши «Обласний медичний інформаційно-аналітичний центр», «Центр з профілактики та боротьби із СНІДом» та «Обласний Центр здоров’я». Очолює медзаклад Вікторія Білак-Лук’янчук. У квітні 2023 року їй вже вручали підозру за фінансові махінації у Закарпатському центрі громадського здоровʼя на 2,2 млн грн.