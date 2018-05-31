«Правий сектор» вимагає заборонити концерт Потапа і гурту Mozgi у Тернополі

Активісти оголосили бойкот співакові через його мандрівки до РФ

КультураКатерина Чурилова, сьогодні, 13:461580

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«Правий сектор» вимагає заборонити концерт Потапа і гурту Mozgi у Тернополі
фото з відкритих джерел
Шоу Потапа і його підопічних заплановане в Тернополі на 8 червня

У Тернополі активісти «Правого сектору» (ПС) вимагають скасувати запланований на 8 червня концерт співака Потапа і гурту «Mozgi». Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненої на Facebook.

Активісти заявили, що обурені виступами співака в Росії після початку війни на Донбасі.

«Поки війна йде на сході країни, промосковські послідовники продовжують культурну експансію по всіх теренах. Наразі це черговий концерт низькосортної російської попси Mozgi на чолі з Потапом, який вже отримував на горіхи в Тернополі, за часів Януковича і від того часу не з'являвся. Окрім того, не можна пробачати морально ганебного вчинку Потапа, а саме виступу в Росії, з опущеними штанами. Саме в такому образі він представлявся українським співаком», — йдеться в повідомленні «Правого сектору Тернопільщини».

Потап під час музичної церемонії у Москві у червні 2014 року

У ПС наголосили, що вважають такі вчинки ганебними, тому оголосили бойкот співакові та його гурту. «Залишаємо за собою право, діяти в інтересах України, та захищати її всіма доступними методами», – йдеться у зверненні.

Як пише «Терен», голова комісії із питань культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства Тернопільської облради Михайло Тимошик заявив, що власникам клубу «Пульс», де заплановано концерт, надішлють рішення комісії щодо концерту. У ньому депутати нагадають про рішення, ухвалене обласними депутатами ще торік – про рекомендацію закладам культури і відпочинку не надавати приміщення для концертів артистам, які гастролювали у Росії і окупованому Криму.

Нагадаємо, у червні 2014 року Потап у Москві на сцені під час музичної церемонії «RU.TV» спустив штани та подякував Росії «від всіх українських артистів».

«Хлопці, офіційно заявляю від всіх українських артистів: Росіє, спасибі за те, що ви нас приймаєте!», – виголосив тоді співак зі сцени.

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