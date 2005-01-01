Після погроз праворадикалів у Тернополі скасували клубний концерт Потапа та гурту Mozgi

У Тернополі скасували виступ виконавців Потапа та гурту Mozgi. Відповідну інформацію поширили на своїй сторінці представники «Правого Сектору», які раніше оголосили бойкот музикантам через їхні виступи в Росії.

«Після офіційної заяви націоналістів з «Правого Сектору», ВО «Свобода» та «Національного корпусу» про негативне ставлення та бойкот концерту Потапа та гурту Mozgi, сьогодні 7 червня на офіційній сторінці закладу PULSE в соціальній мережі інстаграм, було викладено інформацію про скасування концерту. Власники закладу виявилися свідомими людьми і пішли на крок, який має бути прикладом для інших, тих хто вперто продовжує стягувати в Тернопіль промосковський шлак», – йдеться у дописі представників руху.

Інформацію про скасування виступу також поширив на своїй сторінці у Facebook і тернопільський клуб. Причини у клубі не зазначено, вказано лише, що через «останні події».

Як писав ZAXID.NET, у Тернополі активісти «Правого сектору» (ПС) вимагали скасувати запланований на 8 червня концерт співака Потапа і гурту «Mozgi». Активісти заявили, що обурені виступами співака в Росії після початку війни на Донбасі.

Нагадаємо, у червні 2014 року Потап у Москві на сцені під час музичної церемонії «RU.TV» спустив штани та подякував Росії «від всіх українських артистів».

«Хлопці, офіційно заявляю від всіх українських артистів: Росіє, спасибі за те, що ви нас приймаєте!», – виголосив тоді співак зі сцени.