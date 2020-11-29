Французька виконавиця посіла перше місце на міжнародному дитячому конкурсі

На міжнародному пісенному конкурсі «Дитяче Євробачення-2020» перемогла 11-річна французька співачка Valentine із піснею J'imagine («Я уявлю собі»), вона набрала 200 балів. Результати оголосили на офіційному сайті конкурсу у неділю, 29 листопада.

На другому місці опинилася представниця Казахстану Каракат Башанова, а на третьому – представниця Іспанії Солеа.

У конкурсі також брали участь представники України, Польщі, Франції, Мальти, Грузії, Іспанії, Білорусі, Нідерландів, Росії, Казахстану, Німеччини та Сербії. До слова, представник України Олександр Балабанов з піснею «Відкривай» посів сьоме місце, набравши 106 балів.

Дитячий конкурс пісні «Євробачення» – це щорічний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки (ЄМС).

Цьогорічний фінал відбувся у Варшаві, столиці Польщі. Однак через пандемію коронавірусу він проводився у форматі онлайн.