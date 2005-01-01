Предстоятель УАПЦ заявив, що не претендуватиме на посаду голови Помісної Церкви

Митрополит Макарій впевнений, що Україна отримає автокефалію

Митрополит Української автокефальної православної церкви Макарій (Малетич) після надання Томосу про автокефалію не виставлятиме своєї кандидатури на посаду Предстоятеля об’єднаної Помісної Православної Церкви. Про це він повідомив в інтерв’ю РІСУ.

«У мене немає бажання виставляти свою кандидатуру. Я маю єпархію, цього достатньо», – заявив голова УАПЦ.

Митрополит Макарій також зазначив, що серед єпископату очолюваної ним церкви, це питання ще не обговорювали. Він сподівається, що Вселенський Патріарх Варфоломій надасть відповідні рекомендації українцям щодо кандидатури глави об’єднаної Церкви.

«Маю надію, що Томос нам дадуть, я того чекав. Наразі не думаю, хто буде очолювати Церкву: чи сильніші, чи слабші. Мене це не цікавить. Думаю тільки, щоби після цього не тішилася Москва, Кирил, Путін. Щоби потім не казали: «Ось отримали Томос, а тепер не можете поділити крісло», – сказав першоієрарх УАПЦ.

Митрополит Макарій впевнений, що українці отримають автокефалію. «Не перестаю за Томос молитися. Я щасливий, що УАПЦ дожила до зближення із вселенським православ’ям, що ми встояли і УАПЦ нікому не вдалося розбити», – наголосив він.

Нагадаємо, Патріарх УПЦ (КП) Філарет початку травня заявив, що після надання Томосу не піде на спочинок і готовий очолити Помісну Православну Церкву. Своє рішення він мотивує тим, що має завершити розпочату роботу.

«Буду. Я повинен залишатися, тому що треба завершити нелегку справу об’єднання Церкви. Не варто думати, що підписали папери – і все як по щучому велінню. Треба працювати і молитися», – заявив раніше голова УПЦ (МП).

До слова, Митрополитові Макарію скоро виповниться 74 роки, а Патріархові Філарету вже є 89 років.

Раніше Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) відхилила пропозиції Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) щодо об’єднання.