Архієпископ УПЦ (МП) назвав депутатів Верховної Ради «служителями сатани»

Архієпископ Банченський, вікарій Чернівецької єпархії УПЦ (МП), владика Лонгін (отець Михайло Жар) назвав народних депутатів України, які підтримали звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію, «безбожниками і служителями сатани».
Як повідомляє сайт «Релігійна правда», він звернувся із закликом до президента Петра Порошенка і Верховної Ради «прибрати свої мирські руки від УПЦ МП».
«Наша Верховна Рада – безбожна Рада, служителі сатани – ті, які голосували про створення своєї церкви, церкви антихриста, і церкви диявола. Ми живемо в церкві Божій. І ніхто не має права мені говорити, як я повинен молитися, якою мовою, тому що сам Господь править церквою. Слов’янська мова – це наша православна мова. Кирило і Мефодій – святі нашої церкви православної. Це не люди створювали, і не Верховна Рада, а святі божі люди», – заявив архієпископ.
Своє звернення представник УПЦ (МП) виголосив російською мовою перед вірними у храмі (на відео з 9:30).
«Релігійна правда» зазначає, що архієпископ Лонгін (Михайло Жар) відомий, як палкий прихильник екс-президента України Віктора Януковича, за якого 2004 року агітував у церкві, зазначаючи в своїх проповідях, що після перемоги Віктора Ющенка в Україні може «початися війна».
Пізніше він покаявся перед новою владою і Віктором Ющенком за свої слова через ЗМІ.
2005 року священнослужитель виявився у центрі скандалу – він самовільно викопав тіло свого брата на сільському кладовищі і перепоховав на території свого монастиря. Дружина і діти покійного домагалися в міліції і прокуратурі повернення тіла на місце.
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