Крістін Лагард обіймала посаду голови ЄЦБ з 2019 року

У четвер, 29 жовтня, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард оголосила про свою відставку. Про це вона повідомила на своїй сторінці в іксі.

За словами посадовиці, вона залишить свою посаду 7 лютого 2027 року. Вона наголосила що працювати в ЄЦБ було для неї «великою гордістю».

70-річна Крістін Лагард перебувала на посту президентки Європейського центрального банку з листопада 2019 року. Хто обійме посаду замість неї, наразі невідомо. За даними агентства Reuters, серед кандидатів – економіст з монетарної політики та ексголова Центробанку Нідерландів Клаас Кнот, очільник Банку міжнародних розрахунків Пабло Ернандес де Кос, а також голова Бундесбанку Йоахім Нагель.

Reuters повідомило, що відставка Лагард відбулася у період, коли ЄЦБ протистоїть інфляційним ризикам, спричиненим нафтовим шоком через ситуацію навколо Ірану. Крім того, банк стикається з ризиком гальмування економічного зростання через збільшення дохідності облігацій.

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Співрозмовник агентства повідомив, що Лагард пішла у відставку, щоб мати змогу брати участь у політичному житті Франції та світу. На посту президентки ЄЦБ вона мала зберігати нейтралітет для незалежності інституції. Нагадаємо, невдовзі у Франції відбудуться президентські вибори, на яких, за результатами опитувань, фавориткою є ультраправа Марін Ле Пен.