Відвідати «Простір сміливих» запрошують дітей захисників від 6 до 17 років

У середу, 21 лютого, при гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відкрили для дітей військовослужбовців та сімей загиблих «Простір сміливих». Облаштувати приміщення для занять дітей допомогли представники влади, єпархія УГКЦ за кордоном, благодійники, меценати. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської обласної ради.

Відтепер впродовж тижня у просторі діти будуть залучені до різноманітних активностей: ігор, обговорень, дискусій, мистецтва. Також можна буде переглянути фільми, взяти участь у тематичних майстер-класах та заняттях з вивчення англійської мови.

«Допомогти одній дитині означає допомогти цілому її світові. Ми радіємо усі: і дорослі, і малі, що маємо такий простір для нашої дітвори. Хай наші дітки тут зростають і розвиваються», – зазначив владика Ігор Возьняк.

Відвідати «Простір сміливих» запрошують дітей захисників від 6 до 17 років, він працюватиме щоденно з 14:00 до 19:00.