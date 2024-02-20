У суботу, 17 лютого, у Львові влаштували бранч для дружин, партнерок і сестер поранених захисників. Жінки зустрілися з професійною стилісткою для розбору гардеробу та підбору одягу.

Лекцію для жінок захисників провела персональна стилістка Анастасія Атрощенко. У цій сфері вона вже чотири роки, за плечима у стилістки розбір понад сотні гардеробів.

«Проявила ініціативу, щоб виступити для прекрасних наших жінок. Цікава тема – як віднайти власний стиль, багато з нас цікавиться цим, як його знайти і що з цим робити», – розповіла Анастасія Атрощенко.

Бранч зі стрилісткою спеціально для дружин, партнерок та сестер поранених захисників влаштував реабілітаційний центр «Незламні» (Unbroken), де лікують наших воїнів. Серед учасниць Анастасія Чонговай. Її чоловік Віктор отримав поранення на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Граната із ворожого дрона впала захиснику просто на ноги – врятувати їх не вдалося. Чоловік переніс більше десятка операцій. Зараз Віктора протезують у центрі «Незламні» (Unbroken).

«Я думаю жінкам, мамам і сестрам теж потрібно відволікатися від цієї рутини, буденності, потрібно трішки приділити часу собі», – зазначила Анастасія Чонговай.

А от Галина Сухомлин відвідує події від «Незламні» (Unbroken) вже не вперше, каже, саме чоловік заохотив її прийти. Чоловік Галини Олесь – втратив на війні ногу.

«Для нас – це не менш травматично і психічно, оскільки в родині такий злам, ви довго в лікарні. Чоловік сказав мені, що хоче, щоб я пішла. Що це дуже важливо для нього. І я пішла. Більше з його ініціативи, ніж зі своєї», – розповіла Галина Сухомлин.

Центр «Незламні» (Unbroken) постійно влаштовує для дружин, партнерок та сестер поранених захисників різноманітні безкоштовні події. Адже саме жінки здебільшого перебувають в лікарнях із військовими, тому теж потребують допомоги. Напрямок «Жіноча сила» у центрі запустили в межах проекту «Людям потрібні люди».