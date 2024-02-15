У середу, 14 лютого, у День святого Валентина у Львові пацієнти центру «Незламні» разом зі своїми коханими проїхалися романтичним експресом від «Укрзалізниці» під назвою «Потяг до тебе». Така подорож для них була безкоштовною.

Серед пасажирів Андрій Сидор. Чоловік воював на Запорізькому напрямку, у селищі Роботине він підірвався на міні.

«Ампутація правої кінцівки, нижче коліна, добре, що хоч коліно ціле», – зазначив Андрій Сидор.

Андрій Сидор вирушив у подорож зі своєю дружиною. У пари двійнята: хлопчик та дівчинка.

«Я йому вже давно говорила, що я хотіла б трішки відпочити, так як я зараз в декретній відпустці. Коли він дізнався в себе в центрі про таку можливість, то запропонував, точніше поставив перед фактом, що він нас записав і треба знайти няню, яка посидить з дітками», – розповіла Наталія Сидор.

У романтичну подорож вирушив і Назарій Микитеєк. Чоловік кадровий військовий. Поранення отримав неподалік Краматорська.

«Сталося це в районі населеного пункту Краматорськ. По зборах особового складу прилетіла ракета. Таким чином отримав поранення. Отримав вогнепальне поранення, осколок в праву руку. Це був перелом зі зміщенням. І ліва нога теж перелом зі зміщенням», – розповів Назарій Микитеєк.

Назарій та Ірина Микитеєки вагалися, чи їхати у романтичну подорож. Однак не пошкодували.

«Це досить гарна ідея. Так як хлопці перебувають зараз на лікуванні. А це їх трохи відволіче. В лікарні, в палаті, не дуже романтично. А тут така обстановка романтична», – сказала Ірина Микитеєк.

Для усіх поранених військовослужбовців, а це 10 пар закоханих, побачення в потязі стало першим у житті. Упродовж двох годин вони насолоджувалися романтичною музикою, ліричними віршами Сергія Жадана та вечерею від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Провести День закоханих у спецпотязі могли усі охочі.

«Ми зайшли, а тут такий новий вагон і всюди сердечка. І дуже прикольно. Взагалі дуже символічно, тому що в нас трішки стосунки на відстані. Артем в Дніпрі, я у Львові. І ми в потягах проводимо дуже багато часу», – розповіли Артем Гавриш та Вікторія Шугаєва.

Романтичний експрес у Львові «Укрзалізниця» цьогоріч запустила вперше. Курсуватиме спеціальний потяг ще 16 та 18 лютого.