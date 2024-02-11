Торік романтичний експрес курсував лише у Києві, цьогоріч його вперше запустять у Львові

14, 16 і 18 лютого у Львові курсуватиме романтичний експрес «Потяг до тебе», що запускає «Укрзалізниця» до Дня закоханих і Дня єднання. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Приблизно двогодинна подорож під паровозом у новому вагоні з купе на двох коштуватиме від 304 грн – ціна залежить від дати. Початок – о 18:55. Придбати квитки можна тільки у мобільному застосунку «Укрзалізниці»: потрібно шукати потяг за напрямком Львів – Львів романтичний.

Половина місць у поїзді безкоштовно надана пораненим військовослужбовцям на реабілітації, щоб вони змогли провести час зі своїми половинками.

Пасажири матимуть змогу замовити за додаткову плату спеціальне меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню.



Також на пасажирів очікує додатковий поетичний сюрприз від Сергія Жадана та Видавництва Старого Лева.

У разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки за графіком. Посадка та висадка під час тривоги – через обхідні сходи.