У перспективі поїзд можуть продовжити до Мукачева

У березні з України в Чехію почне курсувати поїзд сполученням Чоп – Прага. Оперуватиме рейсами чеська залізнична компанія RegioJet, що уклала контракт з українським АТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на голову правління УЗ Євгена Лященка.

«З RegioGet уже укладено контракт, зараз узгоджуються останні технічні питання. Очікуємо, що поїзд Чоп-Прага почне курсувати в березні», – сказав Євген Лященко.

Сполучення пролягає через словацьке місто Кошиці поблизу українсько-словацького кордону, де відбуватиметься пересадка у поїзд Кошиці – Прага. Додамо, що раніше «Укрзалізниця» анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада.

Власник RegioJet Радим Янчура повідомив, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць – у спальних вагонах, 60 – у вагонах із місцями для сидіння. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

Ціна квитка становитиме близько 25 євро. У його вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Час у дорозі – 13,5 годин, включно із паспортним контролем на словацькому кордоні.

У системі RegioJet наразі недоступні квитки з Чопа у Прагу, але ціна сполучення Кошиці – Прага становить 19-25 євро. Поїзд курсує тричі на день.

Раніше у співпраці з АТ «Укрзалізниця» чеська компанія RegioJet запустила потяги з Праги до Львова, Києва, Запоріжжя, Харкова. На цих маршрутах пересадка відбувається у польському Перемишлі.