Чеський залізничний лоукостер RegioJet у 2024 році планує запустити поїзд Київ – Берлін, а також Київ–Ганновер через Лейпциг і Дрезден. Про це в інтерв’ю Forbes власник компанії Радім Янчура.

Поїзд із Києва до Берліна курсував до 2012 року, однак через невигідні комерційні умови німецької залізниці маршрут став збитковим, після чого його закрили. За словами Радіма Янчука, «Укрзалізниця» буде перевозити пасажирів до кордону, де вони пересідатимуть на поїзди RegioJet. Запустити маршрути з Києва до Берліна та Ганновера через Лейпциг і Днезден планують у 2024 році.

«Наші очікування щодо цього проекту дуже оптимістичні, оскільки в Німеччину їздить набагато більше українців, ніж у Чехію», – зазначив Радім Янчура.

У 2023 році перевізник планує відкрити рейс Прага – Чоп. Зараз поїзд доїжджає до словацького Кошице за 70 кілометрів від Ужгорода. Цей поїзд і хочуть продовжити до Чопа, а в перспективі – до Мукачева. Наразі ділянка Чоп – Мукачево не електрифікована, цю вузькоколійку RegioJet готовий електрифікувати власним коштом.

Нагадаємо, польська залізнична компанія Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) отримала дозвіл на запуск приватних поїздів з Варшави до Рави-Руської з пересадкою у Львові.