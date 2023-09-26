Зараз поїзд із Праги курсує до словацького міста Кошице, що за 70 км від кордону з Україною

Прямий потяг сполученням Чоп – Прага чеський перевізник RegioJet має запустити у листопаді. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Вони почнуть виконувати рейси Чоп – Прага приблизно з листопада. Із RegioJet у нас зараз два проекти на виході: рейси Чоп – Прага і Перемишль – Берлін – Ганновер», – сказав Євген Лященко.

Зараз поїзд RegioJet з Праги доїжджає до словацького Кошице, що за 70 кілометрів від Ужгорода. Цей поїзд і хочуть продовжити до Чопа, а в перспективі – до Мукачева.

За словами Євгена Лященка, «Укрзалізниця» сама хотіла би оперувати рейсами в напрямку Європи, можливо, згодом для цього буде створена європейська пасажирська компанія «Укрзалізниці». Та зараз підприємство немає достатньо вагонів і локомотивів, тому співпрацює з європейськими перевізниками.

Як інформував ZAXID.NET, у жовтні польський приватний перевізник SKPL запускає потяг сполученням Варшава – Рава-Руська.