Створення та операційна діяльність поїзда-кухні повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (по центру)

«Укрзалізниця» разом з американським філантропом Говардом Баффетом створила автономний поїзд-кухню Food Train, щоб годувати українців на прифронтових територіях. Кажуть, що це єдиний такий поїзд у всьому світі. Про це повідомила прес-служба УЗ у вівторок, 26 вересня.

Як повідомляється, Food Train здатен працювати автономно 5-7 діб і виготовляти понад 10 тис. порцій їжі щодня. Для виготовлення такої кількості порцій треба лише 14 кухарів і ще 7 залізничників, які мають підтримувати операційну діяльність поїзда.

Поїзд має генератор потужністю до 400 кВт і власну заправну станцію всередині, вагон-холодильник з морозильною камерою, два вагони з холодною та гарячою кухнею для приготування страв, вагон для персоналу з душем та пральною машиною, а також багажний вагон, що вміщує 27 тис. літрів води, має фільтраційну та помпову станції.

Усі вагони пройшли капітальний ремонт і повну модернізацію на підприємствах «Укрзалізниці». Обладнання потяга дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо.

Як пояснили в «Укрзалізниці», ідея побудови потяга, який дав би змогу гарантовано й автономно годувати українців на територіях із серйозними пошкодженнями логістичних та електромереж, газо- й водопостачання, виникла в Баффета, коли він залізницею подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною. Створення та операційна діяльність поїзда-кухні повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета.

Голова правління залізничної компанії Євген Лященко зазначив, що найближчим часом команда проекту заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України.

У день тестового запуску поїзда в Києві, 22 вересня, кухарі Food Train видали тисячу гарячих обідів за 2 години для волонтерів Save Ukraine, пасажирів евакуаційного рейсу із Сум, а також мешканців прихистків у Ірпені та Бучі.