«Укрзалізниця» запустила новий сервіс: замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю через спеціальний сайт. Таким чином, тепер таким людям не доведеться їхати до спеціальних кас.

Як повідомили в «Укрзалізниці» у п’ятницю, 1 вересня, замовити такий спецвагон можна не пізніше, ніж за три доби до відправлення. Заявку візьмуть в роботу впродовж 24 годин після отримання, йдеться в повідомленні. Також оператори компанії зв’яжуться із заявником.

Замовити спецвагон для людей з інвалідністю можна на спеціальному сайті. Уточнити статус заявки можна за цілодобовим безкоштовним телефоном 0 800 503 111. Водночас купувати квитки у вже замовлений вагон потрібно в касі не пізніше ніж за годину до відправлення.

«Раніше, замовляючи цю послугу, пасажир або його представник був змушений мінімум двічі приїжджати на вокзал. Відтепер вагони, спеціально облаштовані для людей на кріслах колісних, можна замовляти, не виходячи з дому. Можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається як резервна», – сказано в повідомленні.

Сервіс призначено для людей з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.

Раніше люди з інвалідністю неодноразово різко критикували «Укрзалізницю» за складність процедури замовлення спецвагону. Багато хто з них обурювався, що для цього потрібно звертатися до спеціальної каси.