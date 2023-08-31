У 16 поїздах Інтерсіті встановлять Wi-Fi-зʼєднання. Відповідну угоду АТ «Укрзалізниця» уклала з компанією «Віннком Україна», що має виконати роботи до весни 2024 року. Про це повідомило антикорупційне видання «Наші Гроші».

За результатами тендеру, за 78,89 млн грн підрядник має розгорнути телекомунікаційну мережу у потягах Інтерсіті та організувати бездротовий доступ до мережі Інтернет. Ідеться про 10 потягів Hyundai HRCS2, два потяги Skoda EJ675, два потяги ЕКр-1 «Тарпан» і два потяги МПЛТ [український швидкісний міжрегіональний поїзд локомотивної тяги]. Доступ до зовнішньої мережі інтернет буде забезпечуватися за допомогою Starlink, LTE та Wi-Fi від станцій. Мережа надаватиме пасажирам бездротовий доступ до інтернету через Wi-Fi.

Столичний системний інтеграторо «Віннком Україна» належить Ігорю Поліщуку, а керує компанією Володимир Дубей.

До слова, супутниковий інтернет від Starlink у потягах «Укрзалізниці» вже обіцяли ввести до кінця 2022 року. Також перевізник уже мав декілька невдалих спроб запуску бездротового інтернету в поїздах.