Вокзал у Перемишлі – великий транспортний хаб для українців, які їдуть в Європу

Польська залізниця запланувала ремонт інфраструктури у Перемишлі з 8 вересня. Через це окремі поїзди цього напрямку з України тимчасово скасують. Водночас Укрзалізниця анонсувала новий поїзд до Польщі.

Скасують такі поїзди:

Поїзди №89/90 Київ – Перемишль та №73/74 Харків – Перемишль будуть скасовані у період з 7 вересня до 6 жовтня (відправлення з Києва та Харкова).

Поїзди №53/54 Київ — Перемишль, №89/90 Київ — Перемишль, №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №73/74 Харків — Перемишль, №715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані 7-8, 14-15, 21-22 вересня.

Зміни розкладу руху поїздів:

№54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

№36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Щопʼятниці та щосуботи (відправлення із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) впродовж цього ремонтного періоду курсуватимуть лише два поїзди Інтерсіті+:

діючий №705/706 Київ — Перемишль;

новий №707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

Новий поїзд:

З 3 вересня Укрзалізниця призначить новий поїзд №119/120 Київ – Хелм. Він стане третім щоденним поїздом до Хелма. Поїзд вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27, що дає зручну стиковку з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Всходня 21:02. Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

«Іншими словами, цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень)», – зазначили в Укрзалізниці.

Як зазначає Укрзалізниця, незважаючи на ремонти, кількість запропонованих місць до Польщі у вересні зросте на близько 100 завдяки новому рейсу до Холму (окрім 3 пар вихідних).

Нагадуємо, що квитки на польський напрямок продаються за 20 діб до виїзду, нова дата відкривається о 08:00 щодня вранці (на Варшаву – о 09:00).