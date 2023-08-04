Через значний попит «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги з Києва, Харкова, Ізюма та Дніпра до Львова. Про це у п’ятницю, 4 серпня, повідомила прес-служба перевізника.

Зокрема, УЗ запускає поїзд №79/80 Дніпро – Львів (через Київ). Він відправлятиметься з Дніпра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 серпня о 22:15 і прибуватиме до Львова о 13:40. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 серпня та 1 вересня о 15:48 і прибуватиме до Дніпра о 06:49.

Ще один додатковий потяг №111/63 – 64/112 Ізюм, Харків – Львів. Він відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, з Харкова о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40. Зворотно, зі Львова, 17 та 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати – 21, 26, 28 та 31 серпня поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00.

Також курсуватиме додатковий потяг №191/192 Київ – Львів. Зі столиці він відправлятиметься 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 17:03. Зворотно поїзд відправлятиметься у ті ж дати о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05.

Квитки на поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.