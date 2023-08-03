Через значний попит «Укрзалізниця» запускає два додаткові потяги з Києва до Львова. Про це 3 серпня повідомила прес-служба перевізника.

Зокрема, УЗ призначила поїзд №191/192 Київ – Львів. Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Ще один додатковий потяг №163/164 сполученням Київ – Львів відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6:28 і прибуватиме до Львова о 13:58. Зворотно поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням, відповідну позначку можна знайти біля номера вагона в застосунку. Квитки можна купити онлайн та в касах вокзалів.