«Гірські шатли» курсуватимуть зі Львова до Ворохти через Яремче й Татарів-Буковель

«Укрзалізниця» запустила так звані «гірські шатли» зі Львова до Ворохти через Яремче й Татарів-Буковель. Про це повідомила прес-служба відомства у п’ятницю, 7 липня.

Дизель-поїзди з кондиціонуванням курсуватимуть за таким графіком:

Поїзд № 810/809 Львів – Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35.

відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35. Поїзд № 816/815 Львів – Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15.

відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15. Поїзд № 816/815 Рахів – Львів відправлятиметься з Рахова 23, 24, 30, 31 липня о 4:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

В «Укрзалізниці» зазначили, що на ці поїзди в напрямку Рахова можна зручно пересісти з рейсів №91/92 Київ – Львів (прибуття у Львів о 6:18), №43 Черкаси – Івано-Франківськ (прибуття у Львів о 5:37), №131 Дніпро – Львів (прибуття у Львів о 7:04), №15 Харків – Ясіня (прибуття у Львів о 4:18), а у зворотному напрямку пасажири до Дніпра та Запоріжжя можуть пересісти з поїздів ДПКр-3 на поїзд №86 Львів – Запоріжжя (відправка зі Львова о 10:58).

Також із серпня курсуватиме регіональний поїзд № 810/809 Львів – Рахів – Львів щоденно з 1 до 6 серпня та з 12 до 31 серпня.

В «Укрзалізниці» нагадали, що квитки можна купити в застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті й на сайті.