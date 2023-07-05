Охорона може стягувати штрафи за адмінпорушення та затримувати правопорушників

«Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в поїзди, щоб посилити безпекові заходи. Йдеться про посилення охорони у потягах трьох сполучень, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» у середу, 5 липня.

За даними прес-служби, воєнізована охорона повернулася до роботи в потягах з 30 червня 2023 року. Супровід відбувається у потягах №81 Київ – Ужгород, №41 Дніпро – Трускавець та №712 Київ – Краматорськ.

«Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. Найближчим часом будемо масштабувати проєкт з урахуванням результатів роботи упродовж декількох тижнів», – повідомив очільник правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Зазначається, що впродовж рейсу у вагонах потягів перебувають двоє працівників воєнізованої охорони, які патрулюватимуть потяг під час руху та на зупинках. За даними прес-служби «Укрзалізниці», співробітники охорони мають спецформу, знаки розрізнення, а також проходять інструктаж перед кожним рейсом.

В «Укрзалізниці» зазначили, що у потягах часто відбуваються адміністративні правопорушення, зокрема куріння у вагонах та вживання алкоголю. Воєнізована охорона може стати дієвим інструментом в боротьбі з такими та більш серйозними правопорушеннями, переконані у компанії.

Працівники такої охорони можуть:

здійснювати фізичний вплив на порушників та використовувати спецзасоби

розглядати справи про адмінпорушення та стягувати штрафи

затримувати та передавати порушників правоохоронцям;

проводити огляд речей пасажирів.

Щоб викликати співробітників воєнізованої охорони під час поїздки, потрібно звернутися до провідника чи начальника потяга.