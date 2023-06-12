«Укрзалізниця» у тестовому режимі впровадила перші купе для жінок у потягах дальнього спрямування. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року. Квитку у жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

У 2010 році «Укрзалізниця» вже запроваджувала таку послугу, але тоді жіночі купе попиту не мали. Зараз жіночі купе запроваджують на тлі випадків насильства щодо жінок у поїздах. Експеримент зачепить не лише запровадження жіночих купе чи вагонів, але й загалом нових заходів безпеки. Це можуть бути тривожні кнопки, сигналізація в купе, відеоспостереження і посилене патрулювання.