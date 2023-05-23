Зміни в графіку зроблені для більшої зручності пасажирів та нових сполучень

«Укрзалізниця» з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон 2023 року. Як повідомляє прес-служба перевізника, додали два нових рейси:

Поїзд № 40/39 «Запоріжжя – Солотвине», який зупинятиметься в семи областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття – від Славського до Берегового;

Поїзд № 148/147 «Київ – Одеса», який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини зручно планувати свій відпочинок біля моря.

Ще два поїзди змінять свій маршрут прямування задля нових сполучень:

№ 13/14 «Київ – Солотвине» в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;

№ 234/233 «Київ – Покровськ – Львів» курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

Крім цього, в новому графіку чотирьом поїздам продовжили маршрут прямування:

№ 43/44 «Стефанія Експрес» Івано-Франківськ – Київ – Івано-Франківськ тепер під фірмову музику прямуватиме до Черкас, даючи мешканцям Черкащини нове зручне сполучення з Прикарпаттям;

№ 105/106 «Одеса – Київ – Одеса» опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;

№ 63/64 «Харків – Київ – Харків» опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова;

№ 53/54 «Одеса – Дніпро – Одеса» опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Також залізниця зменшить час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя – Ужгород, №15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород, №29/30 Київ – Ужгород, №749/750 Київ – Чоп, Ужгород, №779/780 Київ – Суми, №790/789-792/791 Київ – Кропивницький/Кременчук та іншим.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 травня, стало відомо, що в «Укрзалізниці» розглядають можливість запровадження жіночих купе на маршрутах далекого сполучення. Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення. На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок перевізника.