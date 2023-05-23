Додаткової оплати за проїзд в жіночому купе не запроваджуватимуть

«Укрзалізниця» запровадить тестові купе, в яких зможуть їздити лише жінки, трансжінки та мами з дітьми до 6 років будь-якої статі. Нову послугу тестуватимуть два місяці, придбати квитки можна буде лише в додатку УЗ.

Потреба в послузі жіночих купе виникла через низку інцидентів із нападом та зґвалтуванням жінок у потягах УЗ. Нещодавно на сайті Кабміну зареєстрували петицію про запуск окремих вагонів для жінок та чоловіків. За 8 днів вона зібрала понад 22 тисячі підписів із 25 тисяч, необхідних для розгляду.

У вівторок, 23 травня, прес-служба «Укрзалізниці» повідомила, що перевізник розглядає можливість запровадження купе для жінок. Аби послуга запрацювала, необхідно розробити ІТ-рішення, внести зміни до нормативних документів і проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

«Водночас ми працюємо над комплексним підвищенням безпеки поїздок: усі нові та модернізовані вагони – а це вже близько 15% вагонів у активному використанні – оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника», – йдеться в повідомленні.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко зазначив, що пілотний проект жіночих купе тестуватимуть упродовж кількох місяців, після чого, зважаючи на попит, ухвалять остаточне рішення щодо доцільності послуги.

На першому етапі придбати квиток у жіночі купе можна буде лише через застосунок УЗ. Додаткової оплати за проїзд в жіночому купе не запроваджуватимуть.

Нагадаємо, у 2010 році «Укрзалізниця» вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом.