У квітні пасажири «Укрзалізниці» придбали у застосунку 22,8% від загальної кількості проданих квитків

Частка продажу залізничних квитків через офіційний застосунок «Укрзалізниці» вперше перевищила обсяги продажів у касах. Про це у середу, 17 травня, повідомила прес-служба перевізника.

Як повідомили у відомстві, у квітні пасажири «Укрзалізниці» придбали у застосунку 22,8% від загальної кількості проданих квитків, тоді як до кас звернулося 22,3% пасажирів. Решта припадає на продаж через офіційний сайт «Укрзалізниці», чат-боти та партнерські канали продажу.

У компанії також зазначили, що працюють над розширенням онлайн послуг. Наприклад, нещодавно додали можливість докупити квитки на тварин та багаж до вже наявного квитка. Раніше це можливо було зробити виключно в касі.

Завантажити застосунок «Укрзалізниці», через який можна не тільки придбати квитки, але й дізнатися колію, час відправки рейсу та про будь-які оперативні зміни, можна за натиснувши тут.

Зазначимо, у січні «Укрзалізниця» повідомила про зміну правил продажів квитків на популярні міжнародні рейси. Таким чином компанія хоче унеможливити перепродаж квитків. Продажі на купівлю квитків онлайн відкриватимуть за 20 днів до дати поїздки. Крім цього, всі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему за один день до дати поїздки між 8:00 та 9:00 ранку.