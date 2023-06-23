Скільки саме виділив Євросоюз для «Укрзалізниці», не уточнюється

Європейський Союз вперше виділяє кошти на розвиток євроінтеграційної залізничної інфраструктури «Укрзалізниці». Кошти підуть на реконструкцію старих шляхів та побудови залізничних пунктів пропуску з країнами ЄС, повідомили у п'ятницю, 23 червня, у прес-службі «Укрзалізниці».

Фінансування виділяється в межах фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF). Кошти підуть на розбудову прикордонних переходів з чотирма країнами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

«Україна активно працює над інтеграцією своєї залізничної інфраструктури до Європейського Союзу. Реалізацію низки таких проєктів ми вже розпочали, але зараз нам необхідна системна підтримка наших міжнародних партнерів та фінансових інституцій. Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні. Ми розвиватимемо найперспективніші переходи з країнами ЄС, інфраструктура яких потребує модернізації», – повідомив голова «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Які саме пункти пропуску планують побудувати:

Ягодин – Дорогуськ та Мостиська ІІ – Медика на кордоні України та Польщі;

Чоп – Чєрна на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною;

інтермодальний термінал та прилеглу інфраструктуру на станції Чоп.

Окрім того, на кошти ЄС планують реконструювати євроколії на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська. Наступна подача проектів щодо розбудови відбудеться у вересні 2023 року.