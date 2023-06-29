Поїзди, що зазвичай прямують до Рахова, курсуватимуть лише до Івано-Франківська

З 17 до 27 липня «Укрзалізниця» закриє рахівський напрямок руху через плановий ремонт колії на ділянці Делятин-Надвірна. Про це повідомили в Telegram-каналі «Укрзалізниці».

Відтак поїзди, що зазвичай прямують до Рахова, курсуватимуть лише до Івано-Франківська. Такі зміни стосуватимуться лише робочих днів, у вихідні поїзди курсуватимуть до Рахова та у зворотному напрямку за стандартним маршрутом.

В «Укрзалізниці» зазначили, що вже працюють над призначенням щоденних «гірських шатлів» зі Львова до Ворохти (через Яремче та Татарів-Буковель). Йдеться про комфортабельні поїзди ДПКр-3.

«Це дизельні поїзди нового покоління з місцями для сидіння та кондиціонуванням в усіх вагонах першого та другого класу. Рейси зі Львова та зворотно з гір будуть виконуватися щоденно, тож можете бронювати свою подорож до Львова або Івано-Франківська вже зараз», – пояснили в компанії.

На час ремонтних робіт в горах (і на додачу на ділянці Деражня-Комарівці) з 18 липня додатково призначать рейс №255/256 Київ-Чернівці. Таким чином, поки вагони поїзда №55/56 не зможуть проїхати до Рахова, вони сполучатимуть столицю з Буковиною.

Крім цього, до Івано-Франківська запустять додатковий поїзд: №226 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Спочатку в тестовому режимі на одну дату: 12 липня з Запоріжжя і, відповідно, 13 липня з Івано-Франківська.